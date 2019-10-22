3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Terör operasyonlarında Diyarbakır Lice'de 2 terörist yakalandı. Mardin'de 3, Bitlis kırsalında ise 2 terörist öldürüldü.* Diyarbakır Lice kırsalında sağ olarak yakalanan iki teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin lira ödüllü gri kategorideki listesinde aranan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir, diğerinin ise "Enver Koçer" kod adlı PKK'lı Mahfuz Taş olduğu belirlendi.* Mardin'in Derik İlçesi kırsalında ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.* Bitlis kırsalında da 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sürüyor.* Kars'ın Kağızman ilçesinde ise askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.