Abu Dabi’de Türk doktora sansür

BUGÜN NELER OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin(BAE) başkenti Abu Dabi'de 17-19 Ekim arasında düzenlenen 1. Ortadoğu Venöz Forumu skandal bir sansür kararına sahne oldu. İddialara göre kalp cerrahı Doç.Dr.Mert Dumantepe de bu foruma katıldı. Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmaya hazırlanan Dumantepe, sivil giyimli kişilerce son anda engellendi. Salonda şaşkınlığa neden olan bu kararın ardından Dumantepe'nin eşi sosyal medya hesabında tepkisini dile getirdi ve eşinin kürsüye çıkarılmamasının nedenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması olarak ifade etti. Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Doç. Dr. Mert Dumantepe "Bugüne kadar katıldığım hiçbir uluslararası toplantıda, siyasetin bilime bu şekilde karıştığına ve salonun hükümet görevlilerince basılıp, konuşmacının kürsüye çıkmasının engellendiğine şahit olmamıştım. Hekim olarak bir ilki yaşadım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir saygısızlığa maruz kalmak, beni derinden yaraladı" dedi.