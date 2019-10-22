Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık eski binbaşı Adnan H, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen tanık B.A, 2008 yılında Maltepe Askeri Lisesinde okuduğunu ve FETÖ/PDY tarafından çeşitli baskılara maruz kaldığını söyledi.

Askeri lise eğitimi sonrası Kara Harp Okulunun İzmir Urla'da intibak eğitimine katıldığını belirten tanık B.A, şunları anlattı:

''Bu kampta örgüt mensubu komutanlar tarafından çok ciddi fiziksel baskılara maruz kaldık. Kampta spor eğitimlerinde bazı arkadaşlar sabah 4 kilometre yürütülürken bize 10 kilometre yürüme şartı getirildi. Komutanların ellerinde isim listesi vardı, ona göre eğitim yaptırıyorlardı. Örgüt beni 'psikolojisi bozuk öğrenci' diyerek sağlık kuruluna sevk etti. Kurulun olumsuz raporuyla askeri okuldan atıldım. Huzurda bulunan sanık Adnan H. ben askeri lisede okurken istihbarat subayı olarak görev yapıyordu. Kendisi yüzünden bazı arkadaşlarımız disiplin cezası almıştı."

Adnan H. ise savunmasında istihbarat subayı olarak görev yaptığını belirterek hiçbir askeri öğrenciye ceza vermediğini ileri sürdü.

Disiplin konusunun görev alanına girmediğini iddia eden Adnan H, ''Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.