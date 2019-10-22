Adnan Oktar organize suç örgütü davası sürüyor

Sanık Balaman, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ileri süren sanık A.T.'nin iddianameye yansıyan ifadesine göre örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın talimatı üzerine güvendiği grup üyelerinin üzerine ev, arsa ve araba yaptırıldığı, bu şekilde Oktar'ın annesinin Ortaköy'deki 2 daireden oluşan evin 1 dairesinin kendisinin üzerine yapıldığı iddialarını reddetti.

Oktar'ın annesi Mediha Oktar ile sık sık görüştüğünü kaydeden sanık Balaman, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık A.P.'nin "A9 kanalının bulunduğu stüdyoda evin dışını gösteren kamera sistemi dışında, evin içini gösteren kamera sistemi vardı ve Adnan Oktar evin içindeyken iç kameralar kapatılırdı." beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

"Adnan Oktar'a elimden geldiği kadar hizmet ederdim, şeref de duyardım bundan. Belirlenmiş bir görev yok, gönüllü olarak yapardım." diyen Balaman Balaman, kendilerine komplo kurulduğunu öne sürdü.

Balaman'ın ardından tutuklu sanık Cem Sedat Altan ise önce Adnan Oktar ile görüşen kişilerle tanıştığını belirterek, "Kendilerine dini şeyler soruyordum, sorduğum sorulara akıllıca cevaplar verdiler. Sonra Adnan Bey ile tanışmak istedim. Adnan Bey'in Ortaköy'deki evine gittim. Aklımdaki soruları sordum, çok etkilendim. O günden beri Adnan Bey'in yanındayım. Örgüt iddialarını külliyen reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Altan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yurt içi ve yurt dışında düzenlediği organizasyonlara gönderildiğinin iddia edildiğini ancak hayatında bir kez bile yurt dışına çıkmadığını iddia ederken, örgütten ayrılanlara yönelik sosyal medyada itibarsızlaştırma çalışmaları yaptırdığı iddialarının da doğru olmadığını iddia etti.

Duruşma yarına ertelendi.