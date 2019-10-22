"Afrikalı Müslüman liderlere, din istismarcısı FETÖ'yü anlattık"

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen zirveye, 51 ülkeden; bakan, diyanet işleri başkanı, dini idare başkanı, başmüftü, akademisyen olmak üzere çok sayıda temsilci katıldı.

İstanbul'da 4 gün süren zirve boyunca, Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrika politikaları, dini yapıların kurumsallaşması, tecrübe paylaşımı ve vakıf kültürünün ihyası, Afrika'da dini kurum ve kuruluşlarla iş birliği imkanları konuları ele alındı.

Zirvenin kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye ile Afrika arasındaki bağların artarak devam edeceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zirvenin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde, din istismarcısı FETÖ terör örgütünün hem İslam dini için hem de yeryüzündeki tüm Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve musibet olduğunu tüm liderlerle birlikte bir kez daha dünya kamuoyuna deklare ettik.