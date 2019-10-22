Ağlayarak hainleri sevindirmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22) memleketi Tokat Yeşilyurt'a bağlı Kuşçu köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dedesi Duran Fındık "Ağlamayacağım, o hainleri sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum. Toprağı bol olsun. Kanı kat kat helal olsun yavrumun vatanıma" dedi. Amca Mustafa Fındık ise "'Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun, biz yanındayız" diye konuştu. Şehit Kuşçu köyü mezarlığında toprağa verildi.Hakkari Şemdinli'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu (20) için memleketi Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde 20 bin kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Şehit ailesini teselli eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ise "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" dedi. Mardin Derik'teki çatışmada yaralanan ve hastenede şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Önek (27), ise Gaziantep'te toprağa verildi. Güçlükle ayakta duran Baba Ökkeş Önek'e Tuğgeneral Ziyaeddin Cavlak destek verdi.SABAH