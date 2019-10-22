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Bahçeli’den ’a taziye ziyareti

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu. MHP Lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendi'nin acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti
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