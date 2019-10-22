Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:29
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde harekat ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN