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Başkan Erdoğan: Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz

, dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " ile mutabakatta süre bu gece 22.00'de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 22:52

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "ABD ile mutabakatta süre bu gece 22.00'de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan: Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz
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