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'de içinde 30 yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk Afganistan uyruklu 30 , tarafından yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:52
Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 6'sı kadın ve 5'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
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