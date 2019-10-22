Çanakkale’de uyuşturucuya 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 21 kişi, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 7 kişi olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 41,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,24 gram esrar, 2,09 gram ketamfetamin ve 8 adet 2mg sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli ile hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.