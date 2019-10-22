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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan ayrıldı

Devlet Başkanı Putin ile görüşen Başkan Erdoğan, tarihi bir mutabakata imza attı. Basın toplantısı ve açıklamaların ardından Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 21.15'te Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
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