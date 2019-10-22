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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devlet başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşme başladı. 'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden ilk kareler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara'da açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, ABD anlaşması, Rusya ile görüşmeler ve Macron'un denklemin içine girme müdahalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diyen Başkan Erdoğan Rejim'in PKK ile anlaşma durumuna ilişkin de Rusya'da önemli görüşmeler yapacaklarını aktardı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından karşılandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesinden ilk görüntüler...

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Soçi'de bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu davetin faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile de tabi ki bu barışın çok daha güçlü şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız. Görüşmemizin Barış Pınarı Harekatı'na ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

"İnanıyorum ki bugünkü görüşme ve istişareler verimli olacak."

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Putin'in görüşmesi başladı
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