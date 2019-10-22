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’li isimlere terör gözaltısı

Görevden alınan ’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile HDP’li Kayapınar ve Bismil Belediye Başkanları gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019
HDP’li isimlere terör gözaltısı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı. Mızraklı, birçok yaralı teröristi görev yaptığı hastanede gizli şekilde tedavi etti. Bazı caddelere Teröristlerin ismini verdi. Hakkında 9 ayrı terör soruşturması var. Mardin'de Jandarmaya teslim olan kadın terörist H.A da Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarını tedavi ettiği ve ameliyatlarını gerçekleştirdiğini anlatmıştı.
Görevden alınan Mızraklı'nın yerine 2 ay önce Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kayyum olarak atanmıştı.
Diğer taarftan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.
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HDP’li isimlere terör gözaltısı
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