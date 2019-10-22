HDP’li isimlere terör gözaltısı

BUGÜN NELER OLDU

DiyarbakırCumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı. Mızraklı, birçok yaralı teröristi görev yaptığı hastanede gizli şekilde tedavi etti. Bazı caddelere Teröristlerin ismini verdi. Hakkında 9 ayrı terör soruşturması var. Mardin'de Jandarmaya teslim olan kadın terörist H.A da Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarını tedavi ettiği ve ameliyatlarını gerçekleştirdiğini anlatmıştı.Görevden alınan Mızraklı'nın yerine 2 ay önce Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kayyum olarak atanmıştı.Diğer taarftan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.