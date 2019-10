Kanser hastası anneyi kızlarıyla tehdit ettiler

Terör örgütü PKK tarafından gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse başka yollarla kandırılarak dağa götürülen çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil ve HDP'ye karşı başlattığı direnişleri 50'inci gününe girdi.

Teröristlerin sosyal medya ve yüz yüze yaptığı tüm tehditlere rağmen 56 ailenin sürdürdüğü eyleme katılan annelerden Ayşegül Biçer'in kızları üzerinden tehdit edildiğini belirlendi. 3 Eylül'den beri eşi Rauf Biçer ile birlikte kaçırılan çocukları 17 yaşındaki Mustafa için eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, kızları üzerinden tehdit edildiğini belirtti. Oğlu Mustafa'yı YPG'li teröristlerin alıkoyduğunu söyleyen acılı anne şunları söyledi:

Diyarbakır'daki anne babaların evlat nöbetleri sürüyor

'BURDAN KALKMIYORUM'

"49 gün içerisinde defalarca tehdit aldım. Sosyal medya olsun, yüz yüze olsun, silahla olsun. Her türlü tehdit aldım. Ben bu tehditlere boyun eğmiyorum. Boyun eğmiş olsaydım burada eylemi devam ettirmezdim. O kadar alçak yüzleri var ki, iki kız çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Onların topunu iki kız çocuğumun tırnağına kurban ederim. Eylemim sonuna kadar devam edecektir. Buradan kalkmıyorum. Ben Kürt'üm, benim adıma Kürtlük davası diye geçiştirmesinler. Biz bu davayı kabul etmiyoruz"



"DEVLETİN KANATLARINDAYIZ"

"Bizleri Meclis'te savunmasınlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti her türlü bizi savunuyor, bizim arkamızdalar. Gerekenlerin hepsini bildirdik. Şu an devlettin kanatları altındayız, hiçbir şey yapamazlar. Havlayan köpek ısırmaz diyorum"

Bu arada, Ayşegül Biçer, kızları üzerinden aldığı tehdidi içeren açıklamasını sosyal medyadan da paylaştı.