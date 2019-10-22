CHP Grup Toplantısı'nda bugün büyük bir rezalete imza atıldı. Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği nezaketsiz mektubu kürsüden okudu. CHP'li vekiller ise küstah mektuba alkış tuttu.

TRUMP'IN SKANDAL MEKTUBUNA ALKIŞ TUTTULAR

Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın "Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma seni daha sonra arayacağım" okuduğu bu rezil mektubu partililer bu mektuba alkış tuttu.

Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu okudu, CHP'liler alkışladı

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKEN YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı basın mensuplarının kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Trump'ın siyasi nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları gündemimizde tutmamamız gerekiyor. Vakti saati geldiğinde de bu konu ile ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia ediklen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.'

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara ziyaretinden saatler önce ortaya çıkan mektupta yer alan ifadeler ve kullanılan üslup tepkilere neden oldu.

Trump'ın her zaman ki gibi Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit ettiği mektupta, Başkan Erdoğan'a terörist Mazlum ile görüşmesini tavsiye ediyor, Rahip Brunson dönemini hatırlatıyor ve 'Sizinle iyi bir anlaşma yapabiliriz' cümlelerine yer veriyor.

TÜRKİYE CEVABI 'HAREKAT' İLE VERİLDİ

Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.