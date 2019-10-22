O hainlere operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 1-20 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 6 çocuk ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 8 işbirlikçi belirlendi. Güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan 6 çocuk ailelerine teslim edildi. Tutuklanan 8 şüpheliden 4'ünün Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.