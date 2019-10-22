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merkezli 6 ilde / operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 6 ilde düzenlenen / operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:59
Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Şırnak merkezli olmak üzere Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de 22 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

AKTİF GÖREVDEKİ İSİMLER

Açıklamada, "Operasyonlar sonucu aktif görevde bulunan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 askeri personel ve ihraç edilen 3 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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