Türkiye sınırına kadar tünel kazmışlar!

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Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tüneller tek tek ortaya çıkartılıyor. Resulayn'da bulunan ve kilometrelerce uzunluktaki bir tünelin Türkiye sınırına kadar ulaştığı belirlendi. Tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2.5 metre genişliğe sahip. Rasulayn merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına uzanan tünelin yapısı örümcek ağını andırıyor. Tünel, ilçenin farklı yerlerindeki birçok girişe sahip.