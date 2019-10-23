Anneler 50 gündür evlatları için nöbette

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 50'nci günde de sürdürdü. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 50'nci günde de 55 aile tarafından sürdürüldü. İstanbul'da yaşayan Fatma Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'den bu yana başlattığı oturma eylemine devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Çocuğumuzu almadan da gitmek istemiyoruz. Biz çocuklarımız için her türlü şeye katlandık. Artık bugünden sonra da elimizden ne gelirse yaparız çocuklarımız için. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Biz onları ölü değil sağ görmek istiyoruz. 5 senedir yokluğuna katlandık. Bugünden sonra katlanmak istemiyorum. Çocuklarımız gelsin istiyoruz. Anneler bu acıyı hak etmiyor. Bizim yaşama hevesimiz yok, konuşma hevesimiz yok, gülme hevesimiz yok. Bizim siyasetle, partilerle bir işimiz yok. Bizim kimseye zararımız dokunmadı. Bizim çocuklarımız niye götürüldü."