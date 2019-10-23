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Askeri araca bombalı tuzak: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
KARS'IN Kağızman ilçesi Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı. Kağızman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi. Kars Valisi Türker Öksüz yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
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Askeri araca bombalı tuzak: 8 yaralı
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