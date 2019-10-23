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Başkan Erdoğan, 'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Başkan , MHP Genel Başkanı 'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 18:31
Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki evine sivil plakalı araçla geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.

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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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