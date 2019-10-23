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bütçe teklifinde neden yok? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum

Bütçe teklifinin geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunulmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar, söz konusu teklifin kendileri ile ilgili düzenlenmesini umut ettikleri konusunu kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. EYT son dakika gelişmelerini yakından takip eden sayıları milyonları bulan vatandaşlar, EYT yasası çıkacak mı şeklinde yaptığı sorgulamalar ile EYT’de son durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte EYT’de son durum ne sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:13
EYT bütçe teklifinde neden yok? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, kendisine yöneltilen bir soru üzerine mevcutta belirlenen Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında oluşturulan giderler içerisinde EYT konusunun bulunmadığını ifade etti. Milyonlar EYT müjdeli haberi beklerken bakandan gelen açıklama sonrasında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

BÜTÇE TEKLİFİNDE EYT NEDEN YOK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EYT konusunun meclis gündeminde olmadığını açıklamasının ardından EYT konusunun çözümünü bekleyen milyonlarca vatandaşa bir kötü haber de Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, yaptığı açıklamada EYT konusunun bütçeye büyük bir yük olacağını dile getirerek EYT'nin bütçe teklifinin içerisine dahil edilmediğini kamuoyu ile paylaştı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

2020 bütçe teklifinin içerisinde EYT konusunun yer almaması dolayısıyla konunun bu yıl içerisinde çözüme ulaşması beklenmiyor. EYT konusunun önümüzdeki sene çözüme ulaştırılıp ulaştırılmayacağı konusunda da henüz net bir gelişme yok.

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EYT bütçe teklifinde neden yok? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum
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