EYT bütçe teklifinde neden yok? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, kendisine yöneltilen bir soru üzerine mevcutta belirlenen Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında oluşturulan giderler içerisinde EYT konusunun bulunmadığını ifade etti. Milyonlar EYT müjdeli haberi beklerken bakandan gelen açıklama sonrasında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

BÜTÇE TEKLİFİNDE EYT NEDEN YOK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EYT konusunun meclis gündeminde olmadığını açıklamasının ardından EYT konusunun çözümünü bekleyen milyonlarca vatandaşa bir kötü haber de Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, yaptığı açıklamada EYT konusunun bütçeye büyük bir yük olacağını dile getirerek EYT'nin bütçe teklifinin içerisine dahil edilmediğini kamuoyu ile paylaştı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

2020 bütçe teklifinin içerisinde EYT konusunun yer almaması dolayısıyla konunun bu yıl içerisinde çözüme ulaşması beklenmiyor. EYT konusunun önümüzdeki sene çözüme ulaştırılıp ulaştırılmayacağı konusunda da henüz net bir gelişme yok.