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’lilere terör propagandasından gözaltı

’da Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:12
HDP’lilere terör propagandasından gözaltı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 8 mermi, 2 cep telefonu ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 HDP'linin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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HDP’lilere terör propagandasından gözaltı
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