Nişanlısı şehide gelinliğiyle veda etti

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Barış Pınarı Hareâtı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun dün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.Cenaze törenine şehidin nişanlısı Songül Aydemir'in gelinliği ile gelmesi yürekleri dağladı. Bembeyaz gelinliğinin içinde "Ağlamayacağım, ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğim" diyen Aydemir, "Şehit olduğu gün görüntülü konuştuk. "Beni merak etmeyin, bizim olduğumuz yerde sıkıntı yok, her şey yolunda" demişti. Akşamına şahadetini duyduk. Bana "Seni gelinliğinle görmeyi çok istiyorum, beyazlar içinde çok güzel olacaksın" derdi. Beni görüyor, bunu biliyorum" diyerek gözyaşı döktü.Şehidin Songül'ü isteme törenine operasyonda olduğu için telefonla katılabildiği öğrenildi. Yaklaşık bir ay önce yüzük takan genç çifti ölüm ayırdı. Şehidin annesi Yeter Coşkun, "Peygamberimi-ze komşu ol kuzum" diye feryat etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de katıldı. Şehit ve ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ile birlikte 7 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapıyordu. Şehit Coşkun Suriye'deki tüm operasyonlara katıldı.