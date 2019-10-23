Roketli saldırıda yaralanan er şehit oldu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un şehadet haberi Kayseri'de Tınaztepe Mahallesi'nde oturan polis emeklisi annesi Nurgül ve babası Mustafa Altunok'a verildi. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı, ailesinin isteği üzerine Kayseri'de Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. Acı haberi alan şehidin annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, "Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı" dedi.