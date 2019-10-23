Şehitlerin kanı yerde kalmadı

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Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 30 Nisan'da hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 kadın terörist, aynı bölgede şehit olan 3 uzman çavuşun katili çıktı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekât birimlerinden oluşan timler, 30 Nisan 2019'da Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde operasyon düzenledi. Eylem hazırlığındaki Cudi Ekin Çaldıran kod adlı Hediye Telhayi, Jinda Jin kod adlı Elif Baran ve Roza Eylem kod adlı Şirvan Dere adlı 3 kadın terörist, İHA ve SİHA destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 30 Mart 2019'da Cudi Dağı bölgesinde Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damlacı (29) ve Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un (29), 24 Kas 2016'da ise Cudi Dağı bölgesinde Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın (25) şehit olduğu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırılara katıldıkları tespit edildi.