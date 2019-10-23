Son dakika: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Cumhurbşakanı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de soruları yanıtladı. Rusya ve Suriye ile yapılan anlaşma hakkında konuşan Kalın, "Bu mutabakat sayesinde büyük bir kriz önlendi" dedi.



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki anlaşma sayesinde bölgede insani bir kriz önlenmiş oldu. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a olan güveni ve bizim kaygılarımıza gösterdiği anlayış bu mutabakatta önemliydi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

"NET TAVRIMIZI GÖRDÜLER"

Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmaya değinen Kalın, "Bizim bölgedeki tavrımızı gören Rusya, YPG konusundaki hassasiyetimizi anladı." dedi. Bazı siyasi simlerin "Rusya ile anlaşamazsınız" dediğini söyleyen Kalın, "İnanmayanlar oldu ancak buna rağmen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin'in 7 saatlik toplantısı sonunda gelinen nokta ortada" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamaları;

"Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde bölgedeki güvenli bölge konusunu G-20 zirvesinde söylemişti. Ne DEAŞ'la mücadele, ne terörle mücadele ne de mültecilerle mücadele sadece Türkiye'nin görevi değildi. Almanya'nın güvenli bölge önerisi artık battal oldu."

"İRAN İÇİN TÜM DÜNYAYI KARŞIMIZA ALDIK, SÖYLENENLER BİZİ ÜZDÜ"

En zor zamanlarda İran'ın yanında olduk. Yeri geldi tüm dünyayı karşımıza aldık. Astana sürecine kadar birçok alanda İran'ı savunduk. İran'ı haklı olduğu yerlerde her zaman savunduk. Bunlara rağmen İran'dan böyle seslerin çıkması bizleri üzdü. Türkiye gizli dosyaları olmayan bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız gizli dosyaları olmayan birisidir. Gönlünde, kalbinde ne varsa onu söyler. Ne ülke olarak ne de Cumhurbaşkanımız ne söylüyorsa onun için çalıştı. "Türkiye bunu yapıyor ama böyle bir planı var" gibi şeyler bizi yansıtmıyor.