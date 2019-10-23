Yeni bir harekâta gerek kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ABD ile 17 Ekim'de imzalanan Güvenli Bölge Mutabakatı'nda teröristlerin çekilmesi için verilen süre dün saat 22.00'de doldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta gelinen aşamayı şöyle değerlendirdi: "ABD ile yapılan mutabakatta verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız, durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz."Milli Savunma Bakanlığı'ndan gece yarısı yapılan açıklamada da ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır."Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop da dün yaptığı açıklamada "Bölgeden 136 araç çıkış yaptı. Terörist unsurların faaliyetleri termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve İHA'larla gece ve gündüz kontrol edilmektedir" dedi. Aktop'un verdiği bilgilere göre YPG/PKK'lı teröristler, 120 saatlik süre boyunca 42 taciz atışı gerçekleştirdi. 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Toplam 775 terörist etkisiz hale getirilirken, 160 yerleşim merkezi ile 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Harekât boyunca 5 asker şehit oldu, 86 asker yaralandı. Suriye Milli Ordusu'ndan da (SMO) 84 asker şehit düştü, 310'u ise yaralandı.Öte yandan Akçakale'yi hedef alan Tel Abyad'ın 1 kilometre dışındaki stratejik tepe ele geçirilirken bölgede tüneller bulundu. YPG/ PKK'lı teröristlerin, SMO askerlerine yönelik düzenlediği intihar saldırısı sonucu 3 SMO'lu şehit olurken, 18'i de yaralandı. Kelbe köyünde teröristlerin, bomba yüklü araç ile saldırı girişimi uzaktan açılan ateşle durduruldu.Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanından cephedeki Mehmetçik'e gönderilen destek mektuplarını gösteren bir video yayımladı. Çok sayıda kutunun içindeki onlarca mektup arasından birini seçen bir asker Şehit Polis Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cevher Erin'in mektubunu okudu: "Merhaba asker abi... Beni sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz, ülkemizi koruyorsunuz... Benim babam polis. Ama şehit oldu. Siz şehit olmayın. Savaşı kazanın, teröristleri bitirin." diye yazdı. Mektubu okuyan asker "Tüm şehitlerimizin intikamını almak üzere ant içtik" dedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye'nin beyaz fosfor bombası kullandığı yalanıyla servis ettiği fotoğraflarle ilgili yaptığı açıklamada, "Fotoğraflardaki yanıklar, daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Öncekilerden farkı yok" dedi.