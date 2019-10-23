TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

Volkan Bozkır, makamında gerçekleşen kabulün başında yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkıda bulunan Sybiha'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, bölgedeki önemli gelişmeleri ele alacaklarını belirten Bozkır, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan saygımızı, Türkiye için Ukrayna'nın önemini bir kez daha dile getireceğiz. Kırım'ın işgalini hiçbir şekilde tanımadığımızı, hiçbir zaman da bunu tanımayacağımızı bir kere daha tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gayretlerinin süreceğini söyleyen Bozkır, Sybiha ile görüşmesinin bu sürece yarar sağlayacağına yönelik inancını ifade etti.

Öte yandan Sybiha, Bozkır'a, Ukrayna arşivlerinden derlenmiş "XVII-XVIII. Yüzyıl Belgelerinde Osmanlı-Ukrayna Diplomasisi" adlı kitabı hediye etti.

Kabul, basına kapalı devam etti.