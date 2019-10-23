Terör koridoru tarihe gömüldü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere dün Soçi'ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Putin'in yazlık ikametgahındaki görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Bu görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşme, öncekilerden farklı olarak dinamik bir formatta gerçekleşti. Erdoğan ve Putin baş başa görüşürken, heyetler de ayrıca bir araya geldi. Zaman zaman bakanlar Erdoğan ve Putin'e hazırlanan ortak metinle ilgili bilgi verdi. Toplam 6 saat 15 dakika ile Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen en uzun görüşmeden, mutabakat çıktı. Başkan Erdoğan, Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:Sayın Putin ile Suriye'de barış, huzur ve istikrarını tesis için gerek ikili gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Ortak çabalarımız neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de yapılan Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite ilk kez toplanacak.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlib'te nisbi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte ana gayemiz istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Türkiye olarak gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi gerekse sahada sükunetin muhafazası için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.Sayın Başkan ile ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. Harekatın ana gayesi bölgeden PKK, YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu harekat aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır.Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Türkiye olarak şimdiye kadar sahada attığımız bütün adımları hassasiyetle attık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometre karelik bir alanı teröristlerden temizledik. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bir dönem terörle, çatışmalarla anılan Suriye toprakları Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura, istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye'nin kuzeyindeki diğer yerlere de teşmil etmek istiyoruz.Biz 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8.5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz, milletiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer önemli hedefi işte bunu temin etmektir. Harekatla güvenli hale getireceğimiz alana öncelikle 1 milyon, akabinde bir bu kadar daha Suriyelinin yerleşeceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı muhataplarımızla paylaştık. İnşallah uluslar arası toplumun da katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız.Bugün Sayın Putin ile terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık. Bu muhtıraya göre Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir.Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ve Rusya, Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürecektir. Değerli dostum Putin ile varmış olduğumuz bu mutabakatın Suriye'nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılması yolunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriye'deki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'nin komşusu ve Suriye halkının dostları olarak bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede Başkan Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın amaç ve hedefleriyle ilgili detaylı açıklama yaptığını söyledi. Putin, "Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliğini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz. Türk tarafı hem terörün artması hem de çeşitli etnik çatışmaların artmasıyla ilgili endişeler duyuyor. Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacaklar" dedi. Çok uzun bir çalışmadan sonra belli kararlar alındığını vurgulayan Putin, "Bu karar gerçekten çok önemli. Gerçekten bir dönüm niteliğine sahip. Suriye'nin Türkiye sınırında oluşan durumu çözüme bağlayacak nitelikte bir karardır" ifadesini kullandı.BAŞKAN Erdoğan ile Putin'in ortak basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye ile ilgili alınan kararları, 10 maddeden oluşan mutabakat muhtırası ile açıkladı.Tarihi mutabakat şöyle:iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.çerçevede, Tel Abyad ve Resulayn'ı içine alan 32 km. derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekâtı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu, mevcut koşullarda anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.Ekim 2019, (bugün) öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekât alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır.Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km. derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye'de kalıcı siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.