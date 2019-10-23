Türk Büyükelçiye UNESCO’da üst düzey görev

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Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 12-27 Kasım arasında Paris'te düzenlenecek 40. Genel Konferans Başkanlığı için dün UNESCO Yürütme Kurulu'nda oylama yapıldı. İspanyol rakibi karşısında Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer kazandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yürütme Kurulu'nda yapılan oylama sonucunun tavsiye niteliğinde olduğu ve 12 Kasım başlayacak Genel Konferans'ın söz konusu kararı onaylayacağı belirtildi. Açıklamada, "Genel Konferans Başkanlığı seçiminde, adayların kişisel bilgi birikimi, donanımı ve deneyimleri temelinde objektif kriterler etkili olmaktadır. Seçim sonucu, 2017- 2021 dönemi için seçildiğimiz Yürütme Kurulu'nda ülkemizi temsil eden Büyükelçi Cengizer'in aktif faaliyetlerinin yansımasıdır" denildi.