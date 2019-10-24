Ahmet Misbah Demircan Kimdir? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın hayatı…

Resmi Gazete ile yayınlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan oldu. Aslen Rize'li olan ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Misbah Demircan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ahmet Misbah Demircan kimdir? İşte biyografisi ve hakkında merak edilenler…

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyündendir.

İlköğrenimini Beyoğlu Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamladı.

Öğrenimine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etti. 1992 yılında bu okuldan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans üstü eğitimini tamamladı. Tunus'ta Arapça, İngiltere'de İngilizce dil eğitimi programlarına katıldı.

Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı. Uluslararası organizasyon deneyimi kazandı. Mesleki yaşamına turizm sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yönetici olarak devam etti. Genel Müdürlük yaptı.

Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla başladı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Demircan, 2014 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez aday gösterilirken seçimi kazanarak yeni başkanlık dönemine başladı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ferda Hanımla 1996'da evlenen Ahmet Misbah Demircan; Zeynep, Rana ve Neva'nın babasıdır.