Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Devlet Bey Konağı'nda ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Resmi programı bulunmayan Erdoğan, dün sürpriz şekilde Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etti. Erdoğan, yanında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la birlikte sivil plakalı bir araçla Bahçeli'nin evine geldi. Bahçeli Erdoğan'ı kapıda karşıladı.Devlet Bahçeli'nin evinde gerçekleşen ziyaret 35 dakika sürdü. Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Sizi iyi gördüm" dedi. Bahçeli de Erdoğan'a, ABD ve Rusya ile yürütülen güvenli bölge mutabakatına dikkat çekerek, "Görüşmelerinizi yakından takip ettim. Böyle kritik dönemde isterdim ki yanınızda olalım" diye konuştu. Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından 14 Ekim'de MHP Genel Merkezi'ne giderek mesaiye başlamıştı. ANKARA