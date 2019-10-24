Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

Bakan , Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli  Hulusi , Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 18:55
Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.

Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN