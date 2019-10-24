FETÖ operasyonları: 3 ilde 61 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE ByLock kullandıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan Zehra Bozkurt'un örgütün sözde 'Başyüceler Şurası Başkanı Türkiye İmamı' Mustafa Özcan'ın kızı olduğu belirlendi. Kayseri'de 12'si karı-koca, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 34'ü gözaltına alındı. Konya'da 9 eski asker ile askeri okuldan atılan 9 öğrenci ve 1 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi. Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11'i gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta ise 2'si kadın 7 şüpheli tutuklandı.Ali ALTUNTAŞ-Halit TURANCeyhan TORLAK