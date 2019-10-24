Hiç görmediği ablası için nöbette

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 51. Gününü geride bıraktı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde, annesi Süheyla Demir'in yanında yer alan 1,5 yaşındaki Asmin Demir, 5 yıl önce dağa kaçırılan, hiç görmediği ablası Hayal'e kavuşmayı bekliyor. Oturma eylemi yapan ailelerin yakından ilgilendiği Asmin, acılı annelerin teselli kaynağı oldu. Anne Demir, "Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin'in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor" dedi.