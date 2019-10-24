“İntikamımız anında alındı acılarımızı unuttuk”

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı sırasında 15 Ekim'de yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Yalçın Kaplan SABAH'a konuştu. Kaplan, "Biz hastaneye getirildikten sonra silah arkadaşlarımız, hain saldırıyı yapan terörist grubun etkisiz hale getirilip, şehidimizin ve gazilerimizin intikamını hemen orada almış. Bunu öğrendiğimizde acılarımızı unuttuk" dedi. "Yaralandığıma değil, silah arkadaşlarımdan ayrıldığıma üzüldüm" diyen Kaplan, "Görevime döneceğim günü hasretle bekliyorum. Ne içerdeki ne dışardaki teröristler ve onların yandaşları sanmasınlar ki bu vatan sahipsiz. Vatan, millet, bayrak ve toprak uğruna ölmeye hazır yüzbinlerce Yalçın var" diye konuştu.