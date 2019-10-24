Kayseri şehidini binler uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Ağrı'da, teröristlerin askeri araca düzenlediği roketli saldırıda şehit düşen Er Zekeriya Altunok, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Kozlu Bölgesi'nde mayın arama tarama faaliyetinden dönen askeri birliğe PKK'lı teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede şehit düşen Piyade İstihkâm Er Zekeriya Altunok için memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan baba ocağına helallik alınmasının ardından, Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen törene şehidin babası Mustafa, annesi Nurgül, Eşi Vildan ve oğulları Ahmet Eren (5) ve Gökdeniz Altunok (3) ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşinin tabutuna sarılan Vildan Altunok, "Zekeriya'm sen beni bugüne kadar hiç üzmedin. Ağzından tek kelime kötü söz çıkmadı. Sen vatanını milletini sevin biriydin. Şehitlik de kefen de sana çok yakıştı. Ben senin temiz olduğuna inanıyorum. Ne olur hakkını helal et bize" dedi. Cenaze namazının ardından şehit Altunok'un naaşı Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.