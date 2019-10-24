MİT'e işe alacağız diye dolandıran çeteye Jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların mağdurları "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde; elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiğinin tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde; mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı anlaşıldı. O.K.'yi yakın takibe alan Jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Örgüt üyesi diğer (4) şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde bulunan toplam (6) adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.