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O annenin hayali gerçek oldu

Otizm hastası olan oğlu ’yı polis olarak görmeyi hayal eden anne Sevinç Ş.’nin hayali gerçek oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Murat Arda’yı ‘polis’ yaptı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:59
O annenin hayali gerçek oldu

Otizm hastası olan oğlu Murat Arda'nın polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirten bir dilekçe yazan anne Sevinç Ş.'nin hayali gerçek oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme neticesinde, Murat Arda isimli öğrenci polis ekiplerince öğrenim gördüğü okuldan alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Arda, burada kendisine giydirilen polis kıyafetleriyle ve polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mutluluğu yüzünden okunan Murat Arda ve onu polis kıyafetleri içerisinde görmek isteyen anne Sevinç Ş. polis ekiplerine teşekkür etti.

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O annenin hayali gerçek oldu
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