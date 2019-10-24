AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır. Barış Pınarı Harekatı alanındaki pozisyonumuz hem ABD hem Rusya tarafından teyit edilmiştir. Münbiç ve Tel Rıfat'tan YPG unsurlarının çekilmes temin edilecektir. Aynı şekilde Kobani'den de. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Mültecilerin güvenli gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusundaki çalışmalar Rusya ile birlikte yapılacaktır.

''KAYBEDEN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR''



Terör örgütü üzerinde kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bölge halklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Kaybeden terör örgütüdür. Terör örgütü kaybetmeye devam edecektir. Türkiye'nin diplomatik zaferi tüm dünya tarafından kabul edildi. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye YPG'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir. Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN NEZAKETSİZ MEKTUBU



CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir. Kendisi 7 tane soru sormuş. Onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Mektubun sızdırılması tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi.



ZAMANLAMA MANİDARDIR



(Kılıçdaroğlu) Aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor. Bunu Mehmetçik sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Zamanlama da manidardır..

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