Rasulayn'dan gelen son dakika haberi gerçekleri ortaya çıkardı! Hastanenin altına kazdıkları tünelle...

Anadolu Ajansı'nın bölgeden aktardığı son dakika haberine göre; terör örgütü militanlarının Rasulayn'daki hastanenin altına tüneller kazdığı ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Operasyonu ile bölge terör örgütlerinden temizlendi ve sivil halk rahat bir nefes aldı. AA, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.

İKİ AYRI TÜNEL!

Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Teröristlerin, Rasulayn'dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

KAÇARKEN HASTANEYİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİLER!

Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.

AA, 21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin ortaya çıkarıldığı görselleri yayımlamıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.

Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.