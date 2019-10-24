Resulayn’da Türk Bayrağı dalgalanıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı ile PKK/YPG'li teröristtiler 120 saat içinde Rasulayn ve Tel Abyad sınırları arasında kalan hat boyunca 30 kilometre güneye çekildi.SABAH, Türk komandolarla birlikte Resulayn şehri merkezine girdi. Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ile birlikte yürüyen komandolar ve SMO üyeleri, şehrin doğu girişinden yürüyerek şehir meydanına kadar geldi. Burada teröristlerin sözde karargâh olarak kullandığı belediye binasına komandolar ve SMO birlikleri Türkiye ve SMO bayrakları astı. PKK/YPG'li teröristlerin İHA ve SİHA'lara karşın Rasulayn'da bulunan neredeyse bütün sokak ve caddelerin üstlerini branda ve sac ile kapattığı görüldü. TSK birlikleri Resulayn'a Kandil'den getirilen YPG/PKK'lılar ve keskin nişancılara karşı verilen sokak çatışmalarında kahramanca mücadele ederek şehri özgürleştirmeyi başardı. Teröristlerin kazdığı tüneller TSK'ya ait zırhlı iş makineleriyle kapatılmaya başlandı. Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO tarafından tespit edilerek imha ediliyor. Sözde eğitim ve karargâh binalarında yine örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.