Sekiz adımda barış koridoru

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BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlütavuşoğlu dün Anadolu Ajansı Editörasası'na konuk oldu. Dünyanın en büyük iki gücünün Barış Pınarı Harekâtı'nın meşruiyetini kabullendiğini anlatan Çavuşoğlu "Bu mutabakat bizim ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir. Diplomasi ve siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir" dedi. Çavuşoğlu sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri verdi:* Telabyad ve Resulayn arasında kalan bölge Türkiye kontrolünde olacak. Fırat Nehri'nden Ayn El Arab ve Kamışlı dâhil Irak sınırına kadar olan bölge güvenli hale getirilecek.* Teröristler Türkiye sınırının 30 kilometre aşağısına indirilecek.* Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Tel Rıfat'ta kalan YPG'liler temizlenecek, Münbiç'teki tüm YPG'liler de bölgeden çıkartılacak.* Rusya ile Soçi'de varılan mutabakatta zikredilen 150 saatlik sürenin dolmasına denk gelen 29 Ekim'den sonra Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte ortak devriyelere başlayacak. Devriyeler, tam olarak çözüme ulaşılıncaya kadar devam edecek. Ortak devriyeler sayesinde YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye sınırına sızmalarının önüne geçilecek.* Türkiye, 10 kilometrenin aşağısında kalan 20 kilometrelik alanda da yerli üretim İHA'ları ve istihbarat birimleri sayesinde uçan kuştan haberdar olacak. Ardından yöre halkının katılımıyla yerel yönetimler oluşturularak genel ihtiyaçlar karşılanacak.* İnsani konulardaki hassasiyetiyle dünyaya ders veren ve uluslararası mecralarda örnek gösterilen Türkiye, AFAD ve Kızılay eliyle bölgeye yardımlarını sürdürecek.*Suriyeli sığınmacıların gönüllülük esasıyla şehirlerine dönmesi için Türkiye ve Rusya birlikte çalışacak. Türkiye'deki 350 bin Suriye'li Kürt de buralara dönecek. Bölgede yapılmak istenen demografik mühendislik sona erecek.* Yöre halkının katılımıyla yerel yönetimler oluşturularak genel ihtiyaçlar karşılanacak. Bu bölgede Araplar çoğunluksa yönetimde Araplar olacak. Kürtler çoğunluksa yönetimde Kürtler olacak.Türkiye, 30 km derinlikli bölgede bulunan terörist unsurları bölge dışına çıkarmak için 150 saatlik süreçte izlenecek yol haritası ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada daha önce Rus askeri yetkilileri ile çalışan ve bunların kodlarını iyi bilen komutanları sınır devriyesi için görevlendirilecek. Ortak devriye faaliyetleri günlük olarak her iki ülkenin Milli Savunma Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlıklarına iletilecek. Devriye gezilecek noktalar, devriye süresi ve saatleri ortak mekanizma ile tespit edilecek. Devriye sırasında terörist unsurlara rastlanılması halinde nasıl müdahale edileceği belirlenecek.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi. Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekâtı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak" ifadesi kullanıldı.