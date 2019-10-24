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Azez’e saldırdı 4 ’lu şehit oldu

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi. Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Çatışmada 4 SMO mensubu şehit düştü, 7 asker yaralandı. Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti. Türk Silahı Kuvvetleri Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
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YPG Azez’e saldırdı 4 SMO’lu şehit oldu
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