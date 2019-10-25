ABD aranan o teröristi teslim etmeli

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında da Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi:(PYD/YPG) Terör örgütünün başında olanlarla görüşme yapıyorlar. Biz de 'Bu ne haldir?' diyoruz. Hatta onların gönderdiği mektubu kendi mektubunuza ek yapıp, bize gönderiyorsunuz, bunları hep konuştuk. Bunları Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Dedik ki böyle böyle. Biz şu anda size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Hiçbir şey diyemedi.Aldıkları bir netice yok. Aldılar neticeyi, Nerede aldılar? Kenya'da. Ne yaptılar o zaman Apo'yu bize teslim ettiler. Yaptıkları hayırlı iş bu, ama şimdi Mazlum denen kod adlı burası çok ilginç, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bu ne demektir? Aramızda ABD ile suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Çünkü kırmızı bülten ile aranmanın gereği budur. Adalet Bakanıma da söyledim, zannederim onlar da yazışmaları yapacaklar, isteyecekler. Vermesi lazım bize.(Trump'ın daveti) Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi, bu tavrını kınadım. Tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek, oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Bir çok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz.(Rusya ile mutabakat) Şu anda bir haftalık süreci bekliyoruz. 150 saatten sonraki süreç müşterek devriye güçlerimizin bu bölgede gezeceği dönemdir. Ayn el Arab'da ABD'liler diyor 'Buraya girmeyin, Ruslar da diyor ki 'Girin.' Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.Münbiç'te aşiretler diyor ki 'Ne olur gelin.' 5x19 (km.) böyle bir durumda adeta gözetleme kulesi gibi bir imkanı elde etmiş olduk. Münbiç'te Türk orduları olarak gözetim, kontrol durumumuz olacak. Tel Abyad'dan Cerablus'a 10 kilometre derinliğinde bir barış koridorunu açmış olduk.SURİYE'NİN toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak yeni anayasa sürecinin başarısıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer. Yeni anayasa süreciyle ilgili anlaşma olmazsa Suriye'deki kaos bitmez. 30 Ekim'de Cenevre'de yapılacak zirve çok önemli. Mutabakatların amacına ulaşması terör örgütlerinin varlığının Suriye topraklarında tamamen sona erdirilmesine bağlıdır.AVRUPA'DAN yükselen ve buram buram riyakârlık kokan sözlerin bizim nazarımızda bir değeri yoktur. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğünden gelecek. 'Kapıları açarız' deyince tutuşuyorlar.Vakti saati gelince bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüzbinleri bir de siz ağırlayın. Nasıl oluyormuş sizleri de bir görelim.