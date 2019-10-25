Adil Öksüz’ün sır 15 günü

Buna göre Adil Öksüz, 19 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üsküdar Bulgurlu'da ve Zeynep Kamil'de iki ayrı evde birer hafta gizlendi.

FETÖ'cü üst düzeyin kızı yakalandı



Zafer ÇAY

Emniyet'in tespitlerine göre; Adil Öksüz, önce Üsküdar Rıhtım Sokak'taki eve getirildi. Buradan 26 Temmuz günü FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Şükrü kod Rüştü Karakaya tarafından 06 BP 4250 plakalı araçla alınarak Zeynep Kamil Balcılar Yokuşu Sokak'ta bulunan diğer hücre evine nakledildi.



Cihat YILDIZ

Öksüz bu evden ise 5 Ağustos 2016 tarihinde Cihat Yıldız ile çıktı. Gündoğumu Caddesi üzerinde Zafer Çay kullanımındaki 35 HA 5035 plakalı Toyota aracın arka koltuğuna oturdu. Ön koltukta ise Cihat Yıldız vardı. Araç FETÖ mahrem imamı Zafer Çay'ın bir yakınının üzerine kayıtlı çıktı. Bu aracın arkasında ise Alper Karabulut kullanımında olan 34 EM 4517 plakalı yine Toyota marka araç bulunuyordu.



Alper KARABULUT

Araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip Bayrampaşa yönüne gitti. Son olarak ise İstanbul Esenler'den Edirne yönünde kameralarca görüldü.

Adil Öksüz arka koltukta oturduğu için görüntüsü alınamadı. Araçların bundan sonra nereye gittiği, Öksüz'ün o andan sonra yurtiçinde mi yoksa yurtdışında mı saklandığı sırrını koruyor.

MAHREM İMAM KARAKAYA SAKLADI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Daire Başkanlığı yaptığı tarafından incelemeler; Öksüz'ün son 15 günü hakkında kritik bilgilere ulaşılmasını sağladı. Bu bilgiler; bir gizli tanığın ifadeleri, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, kamera kayıtlarının iyileştirme ve karşılaştırmalı analizleri ile şüpheli kişilerin telefonlarının baz hareketlerinden elde edildi.



Rüştü KARAKAYA

Buna göre Adil Öksüz'ü, 19 Temmuz 2016 günü İstanbul'a getirip Hava Kuvvetleri Yapılanması İstanbul sorumlusu Şükrü kod adlı Rüştü Karakaya'nın yönettiği bir mahrem yapılanma sakladı. Karakaya, aynı zamanda Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın da imamlığını yapmış bir örgüt yöneticisi.

Öksüz'ün son 15 gününün gizemi çözülünce örgütün en önemli mahrem imamlarından olduğu açığa çıkan Karakaya geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Karakaya ilk ifadesinde tüm FETÖ'cü imamların yaptığı gibi suçunu inkâr etti ve Adil Öksüz'le irtibat kurmadığını ileri sürdü. Ancak Karakaya'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin baz hareketleri ve Plaka Tanıma Sistemi sayesinde elde edilen bilgiler bu ifadeyi yalanlıyor.



Ali Sami YILDIRIM

KAMERALARA YAKALANMAMAK İÇİN E-5'İ KULLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında açığa çıkan bilgilere göre Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakılması ardından sonra geldiği Sakarya Akyazı'dan ayrıldıktan sonra 19 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Darbeyi FETÖ'cüyü İstanbul'a getiren yine kendisi gibi örgütün ileri gelenlerinden olan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım idi. Öksüz bu seyahati Ali Sami Yıldırım'ın eşinin üzerine kayıtlı Toyota marka araç ile gerçekleştirdi. Öksüz, bu araçla seyahat ederken kameralara yakalanmamak için otoban yerine E-5 karayolunu kullandı.

İstanbul'a geldikten sonra Ali Sami Yıldırım tarafından FETÖ'nün mahrem yapılanmasına teslim edildi. Yıldırım ise Akyazı'daki ailesinin yanına döndü. Öksüz ilk olarak Ümraniye Cumhuriyet Mahallesi Rıhtım Sokak'ta bulunan bir gaybubet, yani örgüt güvenli evine yerleştirildi. Burada bir hafta kaldı. Bu adresteyken sadece mahrem imamlar Rüştü Karakaya ve Cihat Yıldız ile görüştü. Ardından Şükrü kod adlı Rüştü Karakaya'nın kullandığı 06 BP 4250 plaka nolu araç ile Üsküdar Zeynep Kamil'de Balcılar Yokuşu Sokak'ta bulunan Öztürkler Sitesi'ndeki eve yerleştirildi. Bu örgüt evinde 5 Ağustos'a kadar saklandı. Bu süreçte yakalanmamak için 'patates hat' adı verilen hattın yüklü olduğu Samsung marka bir telefon kullandı. Bu evde kendisini gizleyen FETÖ'cü itirafçı olup tüm bildiklerini anlattı.

Adil Öksüz, 5 Ağustos 2016 tarihinde bu evden diğer mahrem imam Cihat Yıldız ile ayrıldı. Gündoğumu Caddesi üzerinde Zafer Çay kullanımındaki 35 HA 5035 plakalı Toyota aracın arka koltuğuna oturdu. Ön koltukta ise Cihat Yıldız vardı. Araç FETÖ mahrem imamı Zafer Çay'ın bir yakınının üzerine kayıtlı çıktı. Bu aracın arkasında ise eskortluk yapan mahrem imamlardan Alper Karabulut kullanımında olan 34 EM 4517 plakalı yine Toyota marka araç bulunuyordu. Adil Öksüz'ün üzerinde açık renk bir pantolon ve gömlek ile kerim rengi bir şapka vardı.

15 Temmuz şehitler köprüsüne yönelen iki araç, Avrupa yakasına geçti ve son olarak İstanbul Esenler'de TEM istikametinden Edirne yönüne giderken görüldü. Bu seyahat sırasında Öksüz'ün bulunduğu araca, önlerde polis kontrolü olup olmadığını anlamak için 34 EM 4517 plaka nolu eskort araç da eşlik etti. Aracın ondan sonra nereye gittiği ise şimdilik tespit edilemedi. Fakat emniyetin yaptığı çalışma Adil Öksüz'ün Bayrampaşa'da indirilerek başka bir güvenli eve yerleştirildiğini gösteriyor.

Darbe sonrasında Öksüz'ün kayıp günlerinin sırlarını gözler önüne seren bütün bu kritik bilgiler örgüt üyesi bir gizli tanığın itirafları doğrultusunda yapılan teknik istihbarat çalışmaları neticesinde açığa çıkarıldı. Gizli Tanık, Adil Öksüz'ün Zeynep Kamil'deki hücre evinde kaldığı sürece pek konuşmadığını, evden hiç çıkmadığını, sürekli Arapça bir dua kitabı okuduğunu söyledi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Başsavcılığı, Adil'in Öksüz'ün kaçırılması ile ilgili FETÖ adına organizasyonda görev alan 5 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame düzenledi. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın hazırladığı İddianamede Öksüz'ün 19 Temmuz ile ortadan kaybolduğu 5 Ağustos arasında neler yaptığı ve hangi güzergâhları tespit ettiği ile kimlerle irtibatta olduğuna dair tüm ayrıntılar yer aldı. Sanıklar arasında Öksüz'ü Akyazı'dan İstanbul'a getirip FETÖ mahrem yapılanmasına teslim eden aynı zamanda da Rusya imamı olan Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Diğer sanıklar ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli Alper Karabulut (tutuklu), Cihat Yıldız (firari), Rüştü Karakaya(tutuklu) ve Zafer Çay (tutuklu). Bu iddianame kimi çevrelerce dillendirilen Adil Öksüz'ün hükümetin kontrolünde kaçtığı algısını da çökertti.