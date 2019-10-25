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Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı 'ın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, ve Doğu 'deki gelişmeler ele alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:48
Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

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Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
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