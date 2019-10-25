Anneler evlatlarına seslendi: Mehmetçiğe teslim olun

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da çocukları PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin oturma eylemi 52'inci gününe girdi. Çoğunluğu Suriye'de PKK/YPG'nin elinde bulunan çocuklarına seslenen anneler, Barış Pınarı Harekâtı için bölgeye giden Mehmetçiğe teslim olmalarını istedi. Kızı Fadime Levent için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hatice Levent, "Başta kızım olmak üzere çocuklarımıza sesleniyorum, eğer Suriye'de iseniz, barış pınarı harekatı için bölgeye gelen Mehmetçiğe teslim olun" dedi. Kızını çok özlediğini belirten Levent, "Yavrularımızı elimizden ciğerimizden kopardılar. Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön" ifadelerini kullandı. Bu arada annelere destek ziyaretleri de devam ediyor. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Süreyya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SÜREYYA-DER) üyesi 19 kadın, annelere destek verdi.